Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèFino a ieri pomeriggio l'unica traccia era la sua bicicletta, rinvenuta nei pressi della stazione. Mohammed Zubahir, bimbo 11enne di origini pakistane ma da sempre residente a Mirandola (Modena), in provincia di Modena, sembrava svanito nel nulla. Invece, nella serata di ieri, per la famiglia l'incubo è finito. Il piccolo è stato ritrovato a Comacchio (Ferrara), a 100 km da casa. Il ragazzino era in località Porto Garibaldi, il titolare di uno stabilimento balneare lo aveva notato sabato sera mentre chiedeva l'elemosina ed ha allertato i carabinieri dopo averlo riconosciuto in tv. Le sue condizioni sarebbero buone, almeno in base alle prime informazioni trapelate dai soccorritori: Mohammed doveva partecipare a una recita di classe, almeno a sentire gli zii non si poteva prevedere una sua fuga volontaria.Sono stati tre giorni di angoscia. Venerdì scorso Mohammed, camicia e pantaloni neri, in sella alla sua bici con uno zaino in spalla era sparito nel nulla. I genitori, dopo un'iniziale titubanza, avevano deciso di fornire una sua foto e una breve descrizione allo scopo di aiutarne il ritrovamento.La scomparsa di minorenni in Italia, purtroppo, è molto frequente: secondo Telefono Azzurro, nel 2017 le segnalazioni sono state 177, praticamente una ogni due giorni. Di questi, solo 30 minori sono stati poi ritrovati: gli altri potrebbero essere stati rapiti, destinati alla tratta di esseri umani o uccisi. Un dato che non comprende i casi che non vengono denunciati, in particolare quelli dei migranti giunti da soli in Italia. La fuga da casa rappresenta la seconda causa di sparizione e avviene nel 12,4% dei casi. La maggior parte delle scomparse è stata denunciata nel Lazio (dove si concentra quasi un quarto dei casi) e in Lombardia.riproduzione riservata ®