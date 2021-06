Enrico Chillè

Fermate dopo dieci giorni le presunte responsabili della morte di Miriam Segato, la 32enne di Capalbio (Grosseto) che era stata travolta e uccisa da due ragazze che viaggiavano sullo stesso monopattino, fuggite dopo l'impatto senza prestarle soccorso. Si tratta di due infermiere 25enni, che la sera del 14 giugno erano ubriache e avevano investito Miriam in un'area pedonale lungo la Senna mentre la giovane italiana stava passeggiando in compagnia di un'amica. Miriam, che lavorava in un ristorante italiano, aveva battuto la testa e perso i sensi, accusando un arresto cardiaco. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e nella notte tra il 16 e il 17 giugno Miriam è morta all'ospedale Pitié Salpêtrière, senza mai aver ripreso conoscenza.

Come se non bastasse, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, mentre Miriam era riversa a terra dopo l'incidente, qualcuno le ha anche rubato alcuni effetti personali. I primi a prestare soccorso alla ragazza erano stati alcuni agenti di polizia che stavano pattugliando la Senna in barca. Le prime manovre, come il massaggio cardiaco, avevano consentito di far riprendere il battito e di stabilizzare la 32enne toscana, prima del trasporto in ospedale; i medici che l'avevano presa in cura avevano però capito subito quanto la situazione fosse disperata. Dopo la morte, la famiglia di Miriam aveva acconsentito alla donazione degli organi.

Subito dopo l'incidente, la polizia aveva lanciato un appello per individuare le due ragazze responsabili della morte di Miriam, su cui pendeva un'accusa di omicidio colposo aggravato dall'omissione di soccorso. Alla fine, le due 25enni sono state identificate e fermate: sono entrambe infermiere e vivono in zone appena fuori Parigi.

