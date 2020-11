Enrico Chillè

Fatto il Dpcm, trovato l'inganno. Ed ecco che a Roma si festeggia anche Halloween, anche se in modo diverso dagli anni passati. Le restrizioni approvate dal Governo il 24 ottobre scorso hanno costretto alla chiusura serale bar e ristoranti, ma hanno lasciato una certa libertà agli hotel, dove le cene sono consentite a patto che i clienti siano effettivamente alloggiati, e nei circoli privati.

Il risultato? Tanti hotel di lusso, nelle zone più centrali di Roma, hanno escogitato pacchetti comprensivi di cena, pernottamento e festa di Halloween (quasi sempre roof-top, cioè sul tetto degli edifici), con un vero e proprio esercito di pr pronti a chiamare a raccolta i ragazzi della Capitale. In un albergo del centro, durante una festa con un'ottantina di persone, è scattato un blitz dei vigili urbani che hanno accertato evidenti violazioni, multato i presenti e diffidato il titolare. L'Halloween da paura di Roma è andato regolarmente (e legalmente) in scena anche all'interno dei circoli privati, dove non è prevista alcuna restrizione.

Altre feste di Halloween si sono svolte clandestinamente in appartamenti privati e sale da ballo, dove la musica assordante ha fatto scattare i controlli. Una lunga serie di violazioni, in barba non tanto al Dpcm e alle restrizioni di carattere sanitario, ma anche e soprattutto di quei commercianti ed esercenti che dopo tanti sacrifici si sono dovuti adeguare ai nuovi orari di chiusura. Intanto, in un'altra storica zona della movida romana, ieri è andata in scena una manifestazione di protesta, Il Pigneto si sveglia': locali tipicamente notturni, costretti ad una chiusura forzata, hanno deciso di aprire alle 5.30 (come consentito dal Dpcm) in segno di protesta e alcuni hanno convertito la serata di Halloween in offerte su colazioni e brunch.



Lunedì 2 Novembre 2020

