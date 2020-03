Enrico Chillè

«Evitate di andare al pub, cercate di riunirvi online e limitate al massimo i contatti sociali non necessari. La curva dei contagi cresce velocemente ed è importante restare in casa». Così Boris Johnson si è rivolto al popolo britannico, dopo aver accertato che ormai l'emergenza coronavirus è una drammatica realtà anche Oltremanica.

Anche se finora non sono state disposte chiusure, Downing Street ha raccomandato ai gestori dei pub di evitare assembramenti e non è escluso che, nei prossimi giorni, possa arrivare anche la chiusura delle scuole e dei locali pubblici. Nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, Boris Johnson ha spiegato: «Per adesso rivolgiamo solo un appello alla nostra popolazione, ma se la situazione dovesse peggiorare saremo pronti a prendere misure drastiche». Al premier ha fatto eco Chris Witty, medico e consigliere del governo: «Il nostro obiettivo è quello di limitare la diffusione del virus e il numero delle morti, che comunque ci saranno». Dopo aver paventato l'ipotesi, piuttosto azzardata secondo la comunità scientifica, di lasciar diffondere il virus nel 60% della popolazione per favorire l'immunità di gregge, il governo britannico sembra aver cambiato idea per seguire, in modo lento e graduale, il modello italiano.

Lo stesso Chris Witty, alcune ore prima, era intervenuto commentando un report segreto del Public Health England per il servizio sanitario britannico. Svelata dal Guardian, nella relazione era presente una stima drammatica dei potenziali effetti del Coronavirus: un anno di emergenza, con l'80% della popolazione infettata, quasi otto milioni di persone a rischio ricovero in ospedale e almeno 300mila morti. Il consigliere del governo britannico, di fronte al panico causato da quei drammatici numeri, si era affrettato a precisare: «Si tratta solo del peggior scenario possibile, ma non ciò che verosimilmente ci aspettiamo. Ad ogni modo, non ci faremo trovare impreparati».

Martedì 17 Marzo 2020

