Enrico Chillè

È rientrata a casa a notte fonda, dopo una serata trascorsa con gli amici in discoteca, ma si è accorta di aver dimenticato di portare con sé le chiavi di casa prima di uscire. Non volendo citofonare e svegliare i genitori e la sorella, ha deciso di scavalcare il cancello, ma è rimasta impigliata alle sbarre con il maglioncino, che si è chiuso sulla gola e non le ha lasciato scampo. Così è morta, a soli 18 anni, Erika Russo Testagrossa, studentessa dell'istituto alberghiero di Cavaglià, in provincia di Biella, ma residente in provincia di Torino, nella zona del Canavese.

L'assurda tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e ieri a Loranzè, piccolo Comune non lontano da Ivrea. La ragazza era uscita senza le chiavi di casa e quindi aveva provato a scavalcare per entrare in casa, una villetta monofamiliare protetta da una recinzione con la siepe, ma dopo essere rimasta impigliata con il collo del maglioncino è morta, forse a causa di un soffocamento. A trovare il cadavere è stata la sorella di Erika, che si era alzata intorno alle 9 e aveva fatto la terribile scoperta.

La ragazza ha subito cercato di dare l'allarme chiedendo l'intervento dei carabinieri e di un'ambulanza, ma il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso di Erika. Nella villetta di Loranzè sono arrivati anche il medico legale e i carabinieri della Compagnia di Ivrea, che hanno deciso di ascoltare i genitori e la sorella della 18enne, anche se la dinamica dell'accaduto sembra corrispondere ad una tragica e inspiegabile fatalità. Con tutta probabilità, Erika, una volta impigliata al cancello con il suo maglioncino, ha tentato invano di liberarsi. Si attende ora l'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni, per stabilire con esattezza la causa della morte della ragazza.

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

