Enrico Chillè

Duecentouno nuovi contagiati. E 12 nuovi decessi. Ma la Regione sottolinea che la decrescita del trend è al di sotto del 9%, e soprattutto, per la prima volta, c'è il sorpasso dei guariti giornalieri (+208) rispetto ai nuovi casi. Resta massima l'attenzione sui focolai all'interno delle case di riposo, specialmente per quanto riguarda la provincia di Rieti, anche se dalla Regione Lazio viene reso noto che la situazione al momento è sotto controllo.

I DECEDUTI Dei 12 decessi registrati in tutto il Lazio, sette casi sono avvenuti nella provincia di Roma, tre in quella di Rieti, uno in quella di Latina e uno in quella di Frosinone. Si tratta di quattro uomini e otto donne, di età compresa tra i 49 e i 96 anni, tutti con patologie pregresse.

MONITORAGGIO A ROMA Al momento, a Roma la situazione non preoccupa ma viene monitorata costantemente. Nella Rsa di Villa Giulia sono stati accertati 17 nuovi casi, in linea con i giorni precedenti. Allo Spallanzani ci sono 212 positivi ricoverati, di cui 24 con supporto respiratorio, mentre sono stati dimessi o trasferiti 147 pazienti, tutti in netto miglioramento.

NUOVE MISURE Per fronteggiare l'emergenza sanitaria nella regione, sono stati potenziati diversi reparti specializzati degli ospedali. Da mercoledì 1° aprile, al Campus Bio-Medico, sarà operativo il nuovo Covid Center, con nove posti letto in terapia intensiva.

IL GIALLO DELLA NAVE Ha destato scalpore la notizia di una nave da crociera, sbarcata a Civitavecchia lunedì scorso. A bordo c'erano 229 persone, di cui tre positivi, portati in un hotel di Roma all'insaputa della Regione Lazio. Uno dei passeggeri è poi stato ricoverato e l'assessore Alessio D'Amato ha saputo solo dopo una telefonata dell'ambasciata britannica per avere notizie su alcuni connazionali. Dopo l'ira della Regione, sono stati fatti dei test sui passeggeri: 55 stranieri negativi sono già stati rimpatriati, altri 41 partiranno oggi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 05:01

