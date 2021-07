Enrico Chillè

Di fronte all'invasione di tifosi inglesi ed ucraini per il quarto di finale degli Europei all'Olimpico di Roma, arrivano finalmente le contromisure per scongiurare il rischio di una catastrofe sanitaria.

Con la variante Delta che fa galoppare il virus nel Regno Unito e dopo le polemiche politiche a più livelli, alla fine l'Uefa ha dovuto bloccare la vendita dei biglietti alle 21 di ieri (48 ore prima della partita) e annullare quelli venduti in Gran Bretagna dal 28 giugno in poi. Questo perché, come da protocolli anti-Covid e come ha ricordato Alessio D'Amato, assessore alla Salute del Lazio, i tifosi provenienti dall'estero avrebbero dovuto rispettare la quarantena di cinque giorni, oltre a sottoporsi a due tamponi.

La Farnesina ha anche fatto notare che non sono ammesse eccezioni per la sfida dell'Olimpico e la Questura di Roma ha annunciato controlli anti-Covid più stringenti all'ingresso dello stadio.

La misura riguarda sia i tifosi inglesi che quelli ucraini, ma a preoccupare è soprattutto la situazione epidemiologica Oltremanica.

Nella giornata di ieri, infatti, sono stati comunicati quasi 28mila nuovi casi, un dato mai così alto da gennaio. Ben diverso dallo scorso inverno è invece il numero delle ospedalizzazioni, per merito dei vaccini. Già due giorni fa, il governo britannico aveva invitato i tifosi inglesi a non partire per Roma e Massimo Andreoni, infettivologo del Policlinico Tor Vergata, non aveva usato mezzi termini: «Bisognerebbe evitare che i tifosi inglesi vengano qui, senza ipocrisie».

E se aumentano i controlli nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti italiani, Fiumicino in primis, dalla Gran Bretagna arriva anche un tutorial' per aggirare le restrizioni. A pubblicarlo è il Sun, che consiglia ai tifosi di raggiungere Roma in auto dopo un volo fino a Nizza o partendo direttamente da casa e attraversando la Manica in traghetto.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA