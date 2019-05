Enrico Chillè

Dal dolore straziante della comunità senegalese ai disagi, gli ennesimi, per i passeggeri. Quella di ieri è stata una mattinata infernale per la linea A, dopo che una 33enne originaria del Senegal è stata investita e uccisa da un treno alla stazione di Lepanto.

La donna, residente a Ladispoli, si trovava in compagnia di un'amica e di una bambina piccola e si stava recando verso uno studio legale in zona Prati, dove aveva un appuntamento con un avvocato. Dopo essere caduta accidentalmente dalla banchina sui binari, la donna non ha fatto in tempo a risalire ed è stata centrata in pieno da un convoglio in arrivo in stazione.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 11. Per consentire i soccorsi alla donna e al macchinista, rimasto in stato di choc dopo l'accaduto, l'intero tratto compreso tra Termini e Battistini è stato chiuso in entrambe le direzioni. Mentre un folto gruppo di senegalesi, accorso sul posto, gridava straziato dal dolore per la propria connazionale, i pendolari che ogni giorno si spostano a Roma in metro hanno faticato non poco per spostarsi con i bus navetta sostitutivi che Atac ha messo in azione subito dopo la tragedia.

Pochi mezzi e uno spazio insufficiente per il trasporto di tutti i passeggeri hanno fatto sì che, nelle fermate dei bus nei pressi di Lepanto, si è verificato un vero e proprio sovraffollamento, con i passeggeri che hanno cercato di spingersi a vicenda nel disperato tentativo di salire a bordo delle navette per raggiungere i luoghi di studio e di lavoro. Nel resto della linea A le cose non sono andate meglio: la circolazione rimasta attiva, quella tra il capolinea di Anagnina e la stazione Termini, è stata rallentata per l'intera mattinata. La chiusura parziale della linea A è poi durata fino alle 16, per consentire anche gli accertamenti delle autorità. Per una mezza giornata, quindi, il trasporto pubblico romano è andato letteralmente in tilt, causando non pochi disagi agli utenti, già alle prese con le consuete problematiche della metropolitana.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

