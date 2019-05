Enrico Chillè

Dagli scontri prima della partita, con tanto di arresti ed agenti della Polizia Locale di Roma Capitale feriti, fino all'apoteosi finale, con i festeggiamenti della Lazio e dei suoi tifosi. Scene assolutamente contrastanti, quelle che si sono susseguite prima e dopo la finale di Coppa Italia in cui i biancocelesti si sono imposti per 2-0 sull'Atalanta.

È esplosa la gioia dopo il triplice fischio dell'arbitro Luca Banti: i tifosi biancocelesti prima hanno festeggiato la vittoria della Coppa Italia insieme alla squadra e poi, all'uscita dallo stadio, si sono riversati nelle strade per festeggiare insieme alla gente che vista la partita a casa si è riversata in strada. I caroselli dei tifosi biancocelesti, che festeggiano non solo la settima Coppa Italia della storia del club ma anche la qualificazione diretta alla prossima edizione dell'Europa League, sono avvenuti lungo le principali strade di Roma. Dall'Olimpico, i tifosi laziali in festa per la vittoria della Coppa Italia, si sono riversati a Ponte Milvio, piazza del Popolo, via del Corso, piazza Venezia e, ovviamente, piazza della Libertà, il luogo della fondazione del club. Tra bandiere biancocelesti, cori, fumogeni e colpi assordanti di clacson, la grande festa della Lazio si è protratta fino a tarda notte per le vie della Capitale. Ci sono stati anche quelli che sfidando il clima autunnale hanno osato un tuffo nelle fontane.

Le ore precedenti alla partita sono state invece contraddistinte da tensioni e violenze, con un gruppo di circa duecento tifosi laziali che, a volto coperto, hanno attaccato le forze dell'ordine, lanciando oggetti di ogni tipo. L'esplosione di una bomba carta a largo Maresciallo Diaz, a due passi da Ponte Milvio, ha anche causato l'incendio di una vettura dei vigili urbani e il ferimento dell'agente Ugo Esposito, dirigente del gruppo Cassia. Un altro vigile urbano è rimasto ferito all'orecchio, dopo essere stato colpito durante un fitto lancio di oggetti. Alla fine dei tafferugli, che da Ponte Milvio si sono spostati a poca distanza dallo stadio Olimpico, il bilancio è di tre auto dei vigili urbani andate a fuoco e cinque tifosi arrestati dalle forze dell'ordine.

