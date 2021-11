Enrico Chillè

Da una ventina d'anni era sparito nel nulla e la sua famiglia non lo aveva più ritrovato, nonostante si fosse rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto?. Poi, all'improvviso, è tornato a casa e ha tentato di uccidere a coltellate il fratello e la cognata. Ora il 42enne Ivo Rabanser, originario di Selva di Val Gardena (Bolzano), è in stato di arresto ma si è avvalso della facoltà di non rispondere e quindi non c'è ancora un perché dietro il suo folle e inaspettato gesto.

Il duplice tentato omicidio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, poco prima della mezzanotte, sconvolgendo la tranquillità di uno dei tanti, piccoli centri dell'Alto Adige. Il fratello di Ivo, Martin Rabanser, è ancora ricoverato in ospedale a Bolzano dopo essere stato accoltellato vicino ad un polmone, ma i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. La moglie, Monika Lardschneider, che era stata ferita solo di striscio e in maniera lieve, era riuscita a fuggire e a chiedere soccorso ai vicini, che a quel punto hanno allertato i carabinieri, intervenuti per bloccare e arrestare l'uomo. La donna era poi stata dimessa poche ore dopo dall'ospedale.

Un vero e proprio giallo, da ricostruire punto per punto. Le indagini, intanto, hanno permesso di accertare che, durante la sua ventennale scomparsa, Ivo Rabanser non si era mai allontanato dal Nord Italia ma si era spostato più volte tra Lombardia e Veneto. Prima aveva lavorato per un'associazione benefica a Milano, poi si era trasferito a Verona per lavorare alla manutenzione di campi da tennis e circoli sportivi. Sul movente, però, l'uomo ha scelto di non dare spiegazioni e la sua legale, l'avvocata Mara Uggè, non esclude di voler chiedere una perizia psichiatrica: «In questa vicenda va approfondito il tema del disagio personale, potrebbe non essere stato capace di intendere e di volere». Il gip di Bolzano ha convalidato l'arresto di Ivo Rabanser, che ora resterà in carcere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:01

