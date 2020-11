Enrico Chillè

Coronavirus, nel Lazio cala il numero dei nuovi positivi (1859, di cui 963 a Roma città) ma anche quello dei tamponi (19.574, ben 3368 in meno rispetto al giorno prima). I nuovi decessi sono 23 e i guariti 159, ma l'indice RT si attesta a 1,51: un dato che non fa ben sperare in vista del nuovo Dpcm, che prevederà chiusure differenziate su base locale. Il Lazio, infatti, rientra nella seconda delle tre fasce di rischio epidemiologico stabilite da Governo e Cts.

ALLARME OSPEDALI Negli ospedali iniziano a scarseggiare i posti letto: l'obiettivo della Regione è riservare 4mila posti per i pazienti Covid entro il 20 novembre, ma è una corsa contro il tempo disperata e serve anche più personale.

L'Umberto I non ha più posti letto per i pazienti Covid e solo tre posti in terapia intensiva; la situazione è critica anche al Gemelli, allo Spallanzani (il padiglione allestito la settimana scorsa è già pieno) e al S. Andrea (dove è libera solo la metà delle terapie intensiva ma non c'è più posto per i malati meno gravi). Molto più pieni del previsto e prossimi alla saturazione anche il Pertini, il Grassi, il San Filippo Neri, Tor Vergata, Casilino e Casalpalocco: in tutti i grandi ospedali si registrano lunghe code di ambulanze che trasportano i positivi in attesa di ricovero.

CONTAGIO CAPITALE Nella Roma che per il secondo giorno consecutivo rimane sotto i mille casi, preoccupano soprattutto determinate zone, quasi tutte ad alta densità abitativa. I municipi più colpiti dal contagio sono il V, il VI, il VII e il XIV. I quartieri che nell'ultima settimana hanno registrato più casi sono invece Torre Angela, Primavalle, Centocelle, Tor Sapienza, Villa Gordiani, Don Bosco, Trieste e Morena.

I DATI TOTALI Gli attuali positivi sono 37.683, di cui 35.566 in isolamento, 2032 ricoverati e 185 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 50.632 casi, con 1254 deceduti e 11.595 guariti.



Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 05:01

