Con la fase due ormai alle porte, non torneremo alla normalità precedente all'emergenza. Occorre per questo progettare una nuova normalità, in cui i protocolli di sicurezza dovranno essere seguiti alla lettera da tutti. Un obbligo per i cittadini, ma anche per tutte quelle attività che si preparano a ripartire. Dopo quasi due mesi di lockdown, per i commercianti non sarà facile affrontare la riapertura, ed è per questo che il Comune di Roma sta pensando agli incentivi.

Il primo aiuto del Campidoglio, ancora in fase di studio, potrebbe essere una netta riduzione di tasse come quella sulle insegne e quella sull'occupazione di suolo pubblico per bar e ristoranti. Intanto, però, il Campidoglio ha già attivato Roma Riapre, una raccolta fondi tramite bonifico per sostenere piccole imprese e attività commerciali.

La ripartenza passa però per il nodo trasporti. Con le limitazioni al numero di passeggeri, dai bus alla metro passando per i tram, sono già partite le prime sperimentazioni in vista del 4 maggio. Agli ingressi delle stazioni della metro, almeno nei primi giorni della fase due, ci saranno percorsi speciali e operatori dell'Atac gestiranno gli accessi e le code di passeggeri in attesa di entrare. Sulle banchine di tutte le stazioni ci sarà una segnaletica a terra a cui i passeggeri dovranno attenersi per restare a distanza. A preoccupare maggiormente è la disponibilità di vetture, specialmente nell'ora di punta: con un limite di 20 passeggeri su ogni bus, che dovranno obbligatoriamente portare la mascherina e sedere solo nei posti indicati, il parco mezzi di Atac e Tpl non può bastare a garantire un servizio. Per questo, oltre a nuovi mezzi (l'ipotesi resta sempre quella di usare anche bus turistici e scolastici), si potrebbe recepire l'indicazione del Mit e cambiare le tariffe dei biglietti in base alla fascia oraria. Una mossa, questa, che potrebbe interessare anche uffici pubblici e imprese private, con orari di apertura e chiusura differenziati.

