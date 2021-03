Enrico Chillè

Come nel thriller di Hitchcock, Il delitto perfetto. Voleva eliminare l'ex moglie, affidando a un altro il compito mentre lui si creava un alibi di ferro: mentre il killer colpiva, lui andava a Milano con la figlia per acquistare un auto. Svolta nel delitto di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata in casa a Faenza il 6 febbraio scorso: l'ex marito Claudio Nanni, 53 anni, è stato arrestato insieme a Pierluigi Barbieri, 51 anni. Per gli inquirenti di Ravenna sono il mandante e l'esecutore materiale del delitto. Nanni non voleva solo uccidere Ilenia: «Da anni combatteva contro di lei per annientarla personalmente ed economicamente, per riprendersi e tenersi quello che riteneva essere suo» scrive il gip nell'ordinanza d'arresto.

È stato un omicidio su commissione, nato nel contesto del burrascoso divorzio e delle dispute economiche che ne erano seguite. Un delitto affidato a un amico di vecchia data, con precedenti per rapina: è lui l'uomo che la supertestimone ha visto quel giorno mentre si allontanava dopo aver strangolato Ilenia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 05:01

