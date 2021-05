Enrico Chillè

Autisti Atac sotto assedio, costretti a fronteggiare, da soli e senza tutele, l'inciviltà, la follia e la violenza di alcuni passeggeri. Nel giro di poche ore, a Roma, sono state due le aggressioni ai danni di conducenti dei bus di linea Atac, per motivi che definire futili è riduttivo.

La prima aggressione è avvenuta nella giornata di sabato a Torre Maura, al capolinea dei bus di via Walter Tobagi. Un 33enne bengalese, senza fissa dimora e con precedenti, aveva tentato di salire a bordo di un mezzo con un arco in stile etnico e nove frecce. L'autista gli aveva impedito di salire per via del regolamento di Atac che vieta ai passeggeri di trasportare armi e l'uomo, di tutta a risposta, lo aveva aggredito colpendolo con l'arco. A quel punto è intervenuto in difesa del conducente anche un militare dell'Esercito fuori servizio, anche lui rimasto contuso nella colluttazione. Alla fine, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Alessandrino, che hanno riportato la calma e fermato il 33enne. L'uomo è stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio, lesioni, porto di armi o oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Lievemente feriti l'autista Atac, refertato al Policlinico Casilino con sette giorni di prognosi, e il militare (un giorno di prognosi).

Un altro gesto folle, poche ore dopo, in zona Casal de' Pazzi: un autista della linea 350, in fermata su via Egidio Galbani, aveva impedito ad un uomo di salire a bordo del bus senza mascherina. Il passeggero ha reagito colpendolo con un pugno per poi scappare e ora è ricercato dalle forze dell'ordine. Il conducente è stato portato in ospedale, mentre Atac ha condannato duramente i due episodi ed espresso solidarietà ai suoi dipendenti. «Invitiamo tutti i cittadini al rispetto di chi, col proprio lavoro, consente il funzionamento di un servizio pubblico essenziale, garantendo il diritto alla mobilità», fa sapere l'azienda del trasporto pubblico. «Solidarietà e vicinanza ai due dipendenti dell'Atac aggrediti in questi giorni sul posto di lavoro» anche da parte della sindaca di Roma Virginia Raggi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA