Enrico Chillè

Articoli e accessori di lusso, a prezzi stracciati rispetto a quelli praticati dai principali rivenditori. Borse, cinture, portafogli e occhiali con i loghi di Hermes, Gucci, Fendi, Chanel, Balenciaga e Bottega Veneta. Tutto a un prezzo così competitivo da attirare anche clienti vip, ricchi e famosi, ma con una piccola pecca: i prodotti erano semplicemente dei falsi. Una vera e propria boutique delle imitazioni di lusso, quella messa in piedi in un appartamento in zona corso Francia da una 50enne romana e scoperta dal Comando di Roma della Guardia di finanza.

Nell'appartamento in cui la donna conservava il materiale e vendeva i prodotti, i finanzieri hanno rinvenuto oltre 600 articoli, tutti contraffatti, che secondo quanto ricostruito venivano venduti per cifre tra i 500 e i 2000 euro. La boutique del falso avrebbe fruttato alla 50enne un profitto di circa 850mila euro, grazie ai prezzi assolutamente vantaggiosi rispetto ai negozi ufficiali e, forse, anche grazie al passaparola tra i vip nei circoli più esclusivi di Roma Nord.

Alcuni personaggi famosi, infatti, comparivano in una lista dei clienti stilata dalla donna, denunciata dai finanzieri per detenzione di merce contraffatta, ricettazione ed evasione fiscale. Non è andata bene neanche ad alcune clienti vip della 50enne, che sono state multate per incauto acquisto di merce contraffatta (ben 1500 euro di sanzione economica, 300 euro se pagata in misura ridotta). Tra loro compaiono anche Michela Quattrociocche, attrice ed ex-moglie di Alberto Aquilani, la presentatrice televisiva Teodora Rutigliano e la parrucchiera personale di Ilary Blasi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

