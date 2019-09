Enrico Chillè

Ancora aggressioni ai danni di autisti dei bus di Atac e Roma TPL. Gli ultimi due episodi risalgono a due giorni fa ed è anche per questo che i sindacati, ieri mattina, hanno indetto uno sciopero di due ore, chiedendo al Campidoglio di intervenire e tutelare i dipendenti del trasporto pubblico che, sempre più spesso, rischiano di finire all'ospedale. L'ultimo episodio di violenza su un bus, in ordine di tempo, risale a mercoledì sera: un 21enne gambiano senza fissa dimora, sorpreso senza biglietto su un mezzo della linea 545, nei pressi della stazione Tiburtina, aveva reagito aggredendo i controllori a calci e pugni. Fermato dai carabinieri, il giovane è stato denunciato per resistenza a incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio. Solo poche ore prima, a Ponte di Nona, due adolescenti di 16 e 17 anni erano stati denunciati a piede libero dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. Un bus di Roma TPL, infatti, stava ripartendo dopo aver effettuato una fermata nei pressi del centro commerciale Roma Est e i due giovanissimi se la sono presa con l'autista, reo' di aver ripreso la marcia senza aspettarli. Prima i calci e i pugni ad una fiancata del mezzo, poi gli insulti al conducente e, infine, l'arrivo dei carabinieri, che li hanno identificati, denunciati e affidati alle famiglie.

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

