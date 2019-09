Enrico Chillè

Altro che carte fedeltà riservate ai clienti, prodotti in offerta limitata o irresistibili 3X2: chi non vorrebbe acquistare nei negozi merce per diverse centinaia di euro e pagare solo qualche decina? È quello che era riuscito a fare un uomo di 61 anni, grazie alla complicità di una cassiera infedele, fidanzata del figlio. I due, però, sono stati smascherati e denunciati.

La giovane, una romana di 30 anni, impiegata in un negozio di via Tuscolana, era riuscita a mettere in piedi un sistema apparentemente infallibile per far risparmiare al futuro suocero parecchi soldi, ma a danno dell'azienda per cui lavora. Quando il 61enne si presentava alla cassa in cui era impiegata la fidanzata del figlio, questa rimuoveva il sistema antitaccheggio da tutti gli articoli, per poi stornare solo una minima parte dei prodotti. Tutta la merce veniva liberata dall'antitaccheggio, ma solo alcuni pezzi, generalmente quelli più economici, venivano effettivamente battuti alla cassa e registrati sullo scontrino fiscale. In questo modo, il 61enne riusciva ad andare via dal supermercato con della merce dal valore di oltre 650 euro, ma pagandola meno di un decimo del prezzo totale di vendita.

A smascherare i due è stato un collega della donna, un altro dipendente del negozio: l'uomo, che aveva notato la grande quantità di beni acquistati dal 61enne a fronte di un pagamento piuttosto ridotto, aveva capito che c'era qualcosa che non andava ed ha immediatamente avvertito i carabinieri della stazione Roma Tuscolana.

Dopo la segnalazione, i militari sono giunti nell'esercizio commerciale in incognito e hanno potuto comprovare che quanto denunciato dal dipendente del negozio era tutto vero: il futuro suocero sceglieva appositamente la cassa dove prestava servizio la fidanzata del figlio e la cassiera, in sua presenza, rimuoveva l'antitaccheggio da tutti i prodotti, ma passava allo scanner apposito solo una minima parte dell'ingente spesa, causando un notevole danno economico all'azienda. I due, quindi, sono stati immediatamente arrestati e posti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo con l'accusa di truffa aggravata in concorso.

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

