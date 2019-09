Enrico Chillè

Allerta pitone a Roma Sud: un grosso rettile, lungo un metro e mezzo, è stato avvistato da un residente all'interno del proprio giardino. L'animale, uscito da una teca lasciata aperta e abbandonata in aperta campagna, si è poi dileguato in mezzo alla folta vegetazione ed ora, in un quadrante compreso tra i comuni di Roma e Marino, è psicosi.

Il primo a dare l'allarme, la scorsa settimana, è stato Stefano Podrecca, un uomo residente in via della Falcognana, non lontano dal santuario del Divino Amore. È stato proprio lui ad avvisare i vicini sui social e a denunciare il caso ai carabinieri. Il pitone, oltre ad essere una specie protetta dalla Convenzione di Washington, è anche un temibile predatore e in molti sono preoccupati per l'incolumità dei loro animali domestici e da cortile. Dopo la denuncia del residente, i carabinieri del Cites hanno effettuato un sopralluogo nel giardino, ma a quel punto l'animale era sparito. «Ho voluto denunciare chi, non sapendolo più gestire, ha pensato bene di abbandonare il pitone: è un atto spregevole, oltre che pericolosissimo» - ha spiegato Stefano - «Se conoscete qualcuno che aveva un pitone e ora magicamente non ce l'ha più, non esitate a denunciarlo».

I residenti della zona, situata in aperta campagna e non lontano da Castel di Leva e da Frattocchie, hanno subito dato via ad un passaparola e in molti hanno deciso di tenere gli animali chiusi all'interno delle abitazioni. Ora la psicosi sembra essersi spostata all'Eur: ieri due segnalazioni sono arrivate al 112.

Il pitone è una specie protetta ma, per legge, non inserito nella lista di quelle pericolose e il suo possesso è consentito. Per acquistarlo è sufficiente recarsi in negozi specializzati e autorizzati ma, a differenza di ciò che avviene con cani e gatti, non serve neanche la registrazione con microchip. Per i padroni l'unico obbligo è quello di comunicarne il possesso alla ASL, ma poi, all'atto pratico, mancano controlli rigidi e precisi da parte degli enti locali. Anche per questo, gli abbandoni degli animali esotici, acquistati da cuccioli e poi difficilmente gestibili in un ambiente domestico una volta adulti, sono molto più frequenti di quanto si possa pensare. Intanto, la caccia al pitone in zona Falcognana prosegue, ma non è escluso che, con l'abbassarsi delle temperature specialmente nelle ore notturne, l'animale esotico possa essere andato in letargo.

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

