Enrico Chillè

Ai tempi del secondary ticketing, c'è chi non rinuncia al bagarinaggio più tradizionale: tre uomini, tutti italiani e già noti alle forze dell'ordine, sono infatti stati arrestati dopo essere stati sorpresi a rivendere i biglietti per l'accesso agli Internazionali di tennis, proprio nella zona del Foro Italico a prezzi triplicati.

Approfittando dell'entrata nella fase più calda del torneo, con le semifinali e le finali disputate nello scorso fine settimana, i tre, di 34, 67 e 69 anni, avevano deciso di acquistare e rivendere i biglietti per seguire i campioni del tennis mondiali all'esterno del Foro Italico. Mentre i carabinieri della compagnia Trionfale vigilavano sulla sicurezza degli atleti e degli spettatori, i colleghi della stazione Ponte Milvio hanno sorpreso i tre mentre cercavano di rivendere alcuni biglietti agli spettatori rimasti al di fuori dell'impianto, in seguito al sold-out fatto registrare dall'evento. Fermati dai militari, i tre uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati trovati in possesso di undici biglietti validi per l'accesso alle tribune e di denaro contante, probabilmente l'incasso della precedente vendita di altri ticket.

I tre fermati, che dal Foro Italico si erano spostati fino al Lungotevere per cercare di attirare potenziali acquirenti dei biglietti per gli Internazionali di tennis, sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di esercizio abusivo di una professione e ora potrebbero anche rischiare il Daspo, il divieto temporaneo di accesso alle manifestazioni sportive.

Nonostante le problematiche legate al maltempo, gli Internazionali di tennis al Foro Italico anche quest'anno hanno rappresentato un grandissimo successo di pubblico. In vista delle finali, già nella giornata di venerdì erano rimasti pochissimi posti disponibili nell'ambito dei circuiti autorizzati, come il canale di ticketing ufficiale degli Internazionali Bnl d'Italia o come il portale Ticket One. Evidentemente, i tre bagarini erano riusciti ad accaparrarsi gli ingressi prima di tutti, per poi venderli a prezzo maggiorato a chi si trovava nella zona dell'evento ma senza esserne in possesso. Nel complesso, quest'anno gli spettatori totali paganti sono stati oltre 223mila (record assoluto di sempre), con un incasso pari a oltre 13 milioni di euro.

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

