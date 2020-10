Enrico Chillè

«Africani di ma, vi ammazziamo. Dovete sparire, non avete il diritto di stare qui». Così urlavano prima delle aggressioni alcuni giovani che, nella scorsa estate, hanno organizzato una serie di spedizioni punitive contro alcuni extracomunitari nel centro storico di Marsala (Trapani). Il branco, che ha terrorizzato le notti estive di tutta la città, sceglieva con cura il bersaglio delle loro violenze, commesse non solo con calci e pugni ma anche a colpi di sedie, tavolini e bottigliate. Gli aggrediti erano infatti tutti extracomunitari, meglio se africani, come già accaduto nel recente passato in diverse zone d'Italia.

La polizia, insieme alla Digos di Trapani, ha arrestato ieri tre giovani: si tratta del 36enne Natale Salvatore Licari, del 24enne Antony Licari e del 18enne Salvatore Crimi. In casa del più giovane è stata trovata anche una pistola semiautomatica, priva di tappo rosso. I tre erano già stati sottoposti a Daspo un anno fa per aver acceso dei fumogeni in autostrada e appartengono a gruppi ultrà del Marsala, club che milita in Eccellenza e di proprietà di Jihed Gharbi, giovane imprenditore romano di origini tunisine. Sono però in corso indagini e identificazioni di altri membri del branco, dal momento che le indagini hanno accertato come la paura delle vittime derivasse soprattutto dal grande numero di partecipanti ai raid motivati dall'odio razziale.

Lo stato di terrore, secondo gli inquirenti, era così radicato che le stesse vittime non solo avevano paura di denunciare per il timore di ritorsioni, ma non si presentavano neanche in pronto soccorso per farsi curare. A Marsala nessuno aveva il coraggio di invitare il branco a desistere e, in qualche caso, c'era anche chi incitava i giovani alla violenza. In un caso, addirittura, un esercente era stato aggredito per aver aiutato un immigrato aggredito: gli aveva offerto riparo nel suo locale per sottrarlo ai picchiatori.

