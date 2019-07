Enrico Chillè

Addio alle botticelle per le strade del centro di Roma: le tipiche carrozzelle trainate da cavalli, nella Capitale, potranno circolare solo all'interno di parchi o riserve naturali. Lo ha deciso la commissione Trasporti della Camera dopo l'approvazione di un emendamento che, se da un lato vieta la circolazione delle botticelle nelle strade, dall'altro lascia una certa libertà ai singoli Comuni per la gestione e la conversione delle licenze.

La guerra alle botticelle era stata dichiarata dall'amministrazione di Virginia Raggi, che con un'ordinanza aveva vietato la loro circolazione in caso di temperatura superiore ai 30°C. Il Tar del Lazio, però, aveva dato ragione ai vetturini, sospendendo l'ordinanza. A Montecitorio si è aperta una nuova fase, con un emendamento presentato da Patrizia Prestipino (Pd) e Federica Zanella (Fi), voluto proprio per evitare la circolazione dei cavalli in condizioni climatiche estreme. Il provvedimento, che ha trovato il favore del M5S, consentirà ai Comuni di decidere, di volta in volta, l'impiego di veicoli tradizionali a trazione animale nel caso di eventi culturali o religiosi. La prossima settimana, l'emendamento sarà discusso anche in Campidoglio. «Un'ottima notizia: regole chiare e un passo avanti per la tutela degli animali, che consentirà ai vetturini di convertire la loro licenza in servizio taxi», ha dichiarato Linda Meleo, assessore ai Trasporti.

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

