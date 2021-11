Enrico Chillè

Accelerare sulla terza dose, ma solo per over 60, pazienti fragili e personale sanitario. È questa la principale indicazione tra quelle contenute nella circolare che il generale Francesco Paolo Figliuolo ha inviato ieri alle Regioni.Il commissario straordinario all'emergenza Covid del Governo Draghi ha spiegato: «In Europa si sta diffondendo la cosiddetta pandemia dei non vaccinati, è necessario accelerare sulle terze dosi per determinate categorie più esposte al rischio e, al tempo stesso, rinforzare l'opera di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione, per convincere chi ancora non ha ricevuto neanche una dose». Le prime dosi, infatti, dopo un lieve aumento intorno al 15 ottobre scorso (giorno dell'entrata in vigore del green pass esteso), continuano a calare (-40%).Sulle terze dosi, Figliuolo ha invitato le Regioni ad attivarsi per «calendarizzare le somministrazioni rispettando senza indugio le tempistiche indicate dalle autorità sanitarie, ovvero a partire dai sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario». L'obiettivo del commissario è quello di sviluppare la campagna vaccinale in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, per evitare gli errori della prima fase, quando le Regioni erano andate in ordine sparso e con criteri spesso confusi.Il generale Figliuolo ha anche diffuso i dati dell'incidenza settimanale dei casi e dell'Rt, in aumento in tutta Italia. Il virus circola più velocemente da qualche settimana, ma grazie alla buona percentuale di vaccinati non si registra un aumento parallelo di ospedalizzazioni.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

