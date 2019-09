Enrco Sarzanini

ROMA La voglia e il gioco ci sono, peccato che all'appello manchino ancora i gol, quelli fondamentali per vincere le partite. Questa in sintesi l'istantanea del primo scorcio di campionato della Lazio. Se la difesa biancoceleste è la seconda meno battuta (4) dietro a quella dell'Inter capolista che fino ad oggi ha subito un solo gol, in attacco le cose vanno decisamente male dato che con 7 reti ha fatto peggio di tutte le squadre che la precedono in classifica. «Abbiamo fatto bene e giocato con personalità peccato che ci è mancato solo il gol» il commento subito dopo la sconfitta contro l'Inter di Simone Inzaghi che, leggendo i dati di queste prime cinque partite di campionato, dovrà correre quanto prima ai ripari. Nonostante segni meno rispetto alle dirette concorrenti per la Champions infatti la Lazio è in testa alla classifica sia per tiri totali (75) che per quelli nello specchio della porta (48) e come se non bastasse, primeggia anche per attacchi totali che fino ad oggi sono stati 274 contro i 266 della capolista Inter che con i suoi 38 tiri in porta e 10 gol fatti è la più precisa sotto porta della Serie A. Numeri alla mano c'è anche una buona dose di sfortuna a spiegare questa singolare situazione delle tante occasioni sotto porta con pochissimi gol segnati dato che la Lazio ha colpito sei pali nelle prime cinque giornate di campionato, ma è pur vero che è stato lo stesso Inzaghi a chiedere più cinismo sotto porta». E rivedendo le immagini della sconfitta contro l'Inter a San Siro le quattro occasioni clamorosamente sprecate dai biancocelesti gridano ancora vendetta.

La parte del leone fino ad oggi l'ha fatta Ciro Immobile che con i suoi 4 gol in cinque partite è il capocannoniere biancoceleste. Attorno all'attaccante si è però creato un caso dato che dopo la plateale sfuriata quando è stato sostituto contro il Parma all'Olimpico è arrivata la panchina di San Siro. «Una scelta tecnica» si è affrettato a spiegare il diesse Tare a fargli eco il tecnico Inzaghi subito dopo la sconfitta contro l'Inter che pet chiudere il caso ha promesso: «Domenica giocherà titolare contro il Genoa». «Non c'è nessun caso» ha tagliato corto il responsabile della Comunicazione De Martino. Quella panchina però ancora fa rumore e per molti si è trattato di una logica conseguenza del battibecco con Inzaghi. C'è poco da attendere perché la risposta a tutte le domande arriverà domenica dall'Olimpico.

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

