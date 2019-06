Ennio Morricone

TERME DI CARACALLA

Il 60 Years of Music world tour di Ennio Morricone segna il 60° anniversario della carriera del compositore e direttore d'orchestra, e ha visto svolgersi, finora, più di 50 concerti in 35 città europee. Il Maestro arriva a Roma e dirige una orchestra e un coro di oltre 200 persone sul palco. Questi concerti avranno scalette differenti nelle varie serate.

V.le delle Terme di Caracalla 52, domani, mercoledì, venerdì, sabato, domenica, ore 21, info operaroma.it

Celimontango

VILLA CELIMONTANA

Ogni lunedì Jazz Village ospita l'evento curato

da Alberto Alfieri Cardia

Il Principe e Riccardo Vargetto Vargasche trasformerà la Villa in un'autentica Milonga.

Via della Navicella 12,

il lunedì dalle 22 alle 2,00, 10 euro, 10 euro, info 3490709468

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

