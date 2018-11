Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ennesimo dramma di gelosia, stavolta ad Avellino: qui Gian Marco Gimmelli, 32 anni, ha ucciso con diverse coltellate il 25enne Claudio Zaccaria. Il giovane era l'attuale fidanzato della 18enne Ilenia Fabrizio, ex fidanzata di Gimmelli. L'uomo non aveva ancora superato la rottura con la giovane. Così, con il pretesto di un incontro, il 32enne ha convinto la coppia a venire in casa sua: ma, preso dalla gelosia, ha accoltellato più volte Zaccaria e poi ha colpito con un fendente al collo la sua ex.Convinto di aver ucciso entrambi, Gian Marco Gimmelli ha deciso di togliersi la vita: prima si è tagliato le vene e poi ha cercato di far saltare in aria il suo appartamento, riempiendolo di gas. Ma prima che riuscisse a portare a termine il suo piano sono arrivati gli uomini della Polizia. Allora ha deciso comunque di suicidarsi, gettandosi dal balcone: anche stavolta non è riuscito nell'intento, ed ora versa in condizioni gravissime in ospedale. Fortunatamente, non è riuscito nemmeno ad uccidere la sua ex compagna: la ragazza infatti, dopo la coltellata al collo, l'ha ingannato fingendosi morta.(L. Cal.)