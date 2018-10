Emy, la regina del surf da Ostia alle Olimpiadi

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Bella, brava, giovanissima (ha solo 19 anni) e con un sogno olimpico da realizzare. Emily Gussoni porta un po' di Roma sulla sua magica tavola da surf. Ha un feeling speciale con il mare, quello delle onde alte come nei film, e ha un amore smisurato per la Capitale. Vive tra il Costa Rica e l'Italia, sua padre Roberto è romano di Ostia, come i suoi nonni e parte della sua famiglia; sua mamma è spagnola. Va a caccia di onde e di vittorie, perché da quando è diventata la campionessa italiana ed è entrata nella top ten mondiale l'obiettivo per lei è uno solo: partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2020, nella categoria Open. Le onde migliori le cavalca lontano dall'Italia, certo, nell'Atlantico o nel Pacifico, ma da tempo ha scoperto che anche la sua Ostia, con il suo mare d'autunno, può diventare un campo di allenamento bellissimo.«Arrivo a Roma a novembre. Prima di volare in Sardegna, dove c'è il raduno della Nazionale, mi allenerò un po' a Ostia. E' il mese migliore; non ci si crede ma quando c'è vento, il mare può davvero essere perfetto per noi surfisti. Roma per me è casa, anche se al sole di Costa Rica mi alleno più facilmente. Ma questa è la città di mio padre, con una storia incredibile che ogni volta mi lascia senza parole».Emily, in passato, ha surfato spesso a Ostia. «Non mi aspettavo onde così belle. Ed è lì che ho capito di poter diventare una atleta della nazionale italiana». Il 2019 sarà l'anno della caccia alla qualificazione olimpica, un obiettivo concreto. Poi, il sogno è quello del podio. Sarà la prima volta che la disciplina del surf andrà ai Giochi e ci sarà l'Italia in gara. Emily da Ostia non vuole perdere l'appuntamento con la storia.«Mi alleno duro tra Costa Rica e Italia; gareggerò molto. Ai Mondiali 2019 voglio essere protagonista e conquistare il pass olimpico». Tra un mese la vedremo a Roma, quindi. «Voglio riabbracciare mia nonna e tuffarmi nel mare di Ostia. Pensate sia freddo il Tirreno a novembre? Non conoscete l'oceano allora. A Roma mi diverto, sento dentro la sua storia immensa e poi con le amiche riesco anche a fare la turista a casa mia. Ma ora è il tempo di girare il mondo e di surfare lontano. Le Olimpiadi sono un traguardo troppo importante. Però, in ogni mia gara ci sarà sempre un po' delle onde romane». Emily ci insegna una cosa nuova e bellissima: non solo dalle Maldive, da Bali o dalla California, ma anche da Ostia si può partire per andare in surf fino alle Olimpiadi.riproduzione riservata ®