Empoli, salta Andreazzoli al suo posto arriva Iachini

ROMA - Salta la panchina dell'Empoli. Il club toscano, penultimo in classifica con 6 punti alla pari del Frosinone, ha esonerato Aurelio Andreazzoli proprio nel giorno del suo 65° compleanno. «A mister Andreazzoli - ha comunicato l'Empoli - protagonista con i nostri colori della splendida cavalcata che nella stagione passata ha permesso al club di tornare a calcare il palcoscenico della massima serie, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto. Al contempo Empoli Fc augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale». Al suo posto chiamato Iachini. Con l'esonero di Andreazzoli sale a tre il numero delle panchine saltate in Serie A dopo quelle di Ballardini al Genoa (richiamato Juric) e di D'Anna al Chievo (per Ventura).(M. Sub.)