«Emozioni irripetibili abbiamo fatto la storia»

Marco Zorzo

Roberto Boninsegna, ma la partita del secolo (scorso) è Italia-Gernania 4-3, Mexico 70, oppure Italia-Brasile 3-2 Spagna 82, poi con gli azzurri Mundial?

«Mah, direi che la differenza sostanziale è una sola: alla fine loro hanno alzato la Coppa. Ma i nostri 120' all'Atzeca sono stati adrenalina pura».

In che senso?

«Quei supplementari sono stati unici, mitici, fantastici. Hanno cambiato la storia del calcio. Cinque reti, emozioni irripetibili. Non a caso ci hanno pure fatto una targa, con tanto di dedica: Partido del siglo. Mentre il Sarrià non esiste più, lo hanno demolito, se non ricordo male».

Cosa ricorda di quella semifinale mondiale?

«Eh, soprattutto certe frasi irripetibili che Albertosi disse a Rivera, dopo il 3-3, quando Gianni lasciò sfilare il pallone in rete, senza opporre alcuna minima resistenza».

Davvero?

«Rivera, senza scomporsi disse ad Albertosi: tranquillo, adesso vado a fare il 4-3...».

Con Boninsegna in versione assist-man...

«Già, con le ultime forze che mi rimanevano, me ne sono andato sulla sinistra, ho visto Gianni al centro area e ho messo il pallone in mezzo: un rigore in movemento, palla da una parte e Mayer (portiere tedesco, ndr) dall'alra».

Finale amara pochi giorni dopo, contro il Brasile, vero?

«Già, ci siamo permessi di lasciare in panchina il Pallone d'oro, ovvero Rivera. Pelè disse: se non lo fanno giocare, gli altri saranno autentici fenomeni...».

marco.zorzo@leggo.it

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA