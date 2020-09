Emofilia la terapia è su misura

ROMA- I pazienti emofilici non sono tutti uguali, e non esiste una cura uguale per tutti. «Ora più che mai c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate, perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza nazionale. Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia». È l'appello di Cristina Cassone, Presidente della Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo) lanciato l'altro giorno in occasione Giornata mondiale dell'emofilia. «Secondo gli ultimi dati diffusi dall'ISS sono 10.627 i pazienti colpiti da Malattie emorragiche congenite dichiara Angela Rocino, Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (Aice) -. Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. I Centri Emofilia presenti in Italia sono 54». (A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 05:01

