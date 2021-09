Emmy: trionfano The Crown, Lasso e La regina degli scacchi

ROMA - I servizi in streaming trionfano sui network ai 73esimi Emmy Awards, con le vittorie di The Crown e La regina degli scacchi di Netflix e Ted Lasso di Apple. La saga sulla famiglia reale britannica ha vinto il premio per la miglior serie drammatica, regalando a Netflix il suo primo trofeo in una delle categorie più prestigiose per la televisione e dominando anche i premi per gli attori con statuette a Olivia Colman (la seconda regina Elisabetta dopo Claire Foy a essere premiata), Josh O'Connor (Carlo), Gillian Anderson (Margaret Thatcher) e Tobias Menzies (Filippo).

I 7 episodi della Regina degli Scacchi hanno vinto come miglior serie limitata. Anya Taylor-Joy si è però vista strappare la statuetta per la Migliore attrice da Kate Winslet (foto), alias detective Mare di Omicidio a Easttown. Netflix è stato il grande mattatore con un totale di 44 trofei. A seguire Hbo/Hbo Max con 19 statuette e Disney+ con 14. Apple tv ha portato a casa 11 Emmy di cui 4 per Ted Lasso, improbabile serie buonista sul coach di football americano paracadutato ad allenare una squadra di calcio inglese.



Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Settembre 2021, 05:01

