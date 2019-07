Emma Marrone sta con Carola Insulti dal web: «Canta e basta»

Michela Poi

Emma Marrone di nuovo nel mirino degli haters della Rete. Dopo le polemiche feroci, anche a sfondo sessista, scatenate nei mesi scorsi per una sua dichiarazione a favore dei porti aperti, la cantante salentina viene ancora una volta investita dall'odio social.

A scatenare il putiferio questa volta, un post su Instagram: «Solo una parola. Vergogna. Il fallimento totale dell'umanità. L'ignoranza che prende il sopravvento su valori e rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza», ha scritto la cantante difendendo Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3 accolta da fischi e ingiurie al suo arrivo a Lampedusa. Le idee di Emma sulla questione migratoria sono note da tempo. Lo scorso febbraio era stata pesantemente insultata da Massimiliano Galli, consigliere comunale della Lega in Umbria, ora espulso dal partito: «Apri le cosce, non i porti», aveva commentato su Facebook nei confronti della Marrone. Ora ad insultarla sono proprio i suoi followers: «Torna a cantare, ipocrita!» E giù di insulti e offese. «Pensa a cantare, che a governare ci pensano gli altri», «Fossi in te mi preoccuperei di girare filmetti che di falso buonismo ne abbiamo abbastanza, anche senza il tuo intervento». Nel migliore dei casi gli utenti l'hanno invitata a «stare nel suo» e a ritornare ad occuparsi del suo lavoro di cantante.

Subito si sono schierati amici e colleghi: da Paola Turci a Fiorella Mannoia, fino a Tommaso Paradiso, attaccati a loro volta dagli utenti per la sola colpa di aver difeso Emma Marrone.

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA