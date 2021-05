EMMA CONTRO EMMA

Alessandra De Tommasi

Le origini della supercattiva de La carica dei 101? Le svela il film Crudelia, da domani in sala e da venerdì su Disney+ con accesso VIP. L'erede di Glenn Close nei panni punk della signorina De Mon è il Premio Oscar Emma Stone, che traghetta l'orfanella inglese Estella nel mondo dell'alta moda britannica trasformandola in Cruella.

Anche lei ha una passione smodata per i dalmata?

«Io adoro tutti i cani, nessuno escluso, perché sono sempre cresciuta in casa con amici a quattro zampe, ma mai con esemplari così dolci e coccoloni come quelli del film. Per farli sembrare cattivi siamo ricorsi agli effetti speciali».

E per la moda?

«Indossare questi abiti giganteschi è stato un sogno, nella realtà non sarebbe proprio possibile: con uno ci ho coperto un'auto intera. Sono cose che succedono solo nei film, ma questa magia del cinema mi continua ad emozionare».

Preferisce dar vita alla dolce Estella o alla mefistofelica Cruella?

«Sono entrambe facce della stessa medaglia, ma Estella non ha piena fiducia nel suo potenziale, mentre Cruella si ama e abbraccia tutto di sé con gran fierezza».

Anche lei ha una stima di sé tanto incrollabile?

«Io sono invece una che si agita, entra in ansia e si arrovella. Per questo ho fatto l'attrice, così almeno mi vivo il momento sul set distraendomi da me stessa».

Quanto si diverte a fare la cattiva?

«Non c'è niente di più energizzante di avere licenza di fare cose che nella realtà non mi sognerei mai di mettere in atto e sono ancora piacevolmente stupita che la Disney abbia messo in scena una protagonista puntando tutto sul lato oscuro».

