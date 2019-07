Emilio Orlando

«Vogliamo che per il barbaro omicidio dove è stato ucciso Luca venga fatta giustizia vera. Non vogliamo che vengano confermati i 30 anni del processo di secondo grado e che Manuel Foffo goda di benefici e sconti di pena». È l'appello accorato pronunciato da Pino Varani, alla vigilia dell'udienza della Corte di Cassazione che domani potrebbe scrivere la parola fine su un delitto che il 4 marzo del 2016 sconvolse la Capitale per l'efferatezza e la crudeltà con cui venne commesso.

Marco Prato, altro imputato per l'omicidio di Luca Varani si suicidò nel carcere di Velletri a Gennaio 2017, inalando il gas di un fornelletto che aveva in cella.

«Il processo di mio figlio è stato sottovalutato, l'assassino meritava l'ergastolo continua il genitore della vittima». Tecnicamente l'udienza di domani non entrerà nel merito della valutazione dei precedenti gradi di giudizio, ma potrebbe rilevare dei vizi formali e rinviare le carte per riaprire il dibattimento d'Appello.

Tra perizie, consulenze di parte ed esami delle conversazioni ambientali di Manuel Foffo e emerge sicuramente un ruolo secondario rispetto all' omicidio. Secondo le indagini preliminari, che all' epoca vennero svolte dai detective della sezione omicidi dei carabinieri, la mente ideatrice del massacro nell' appartamento di via Igino Giordani al Collatina fu Marco Prato. L' atroce delitto, maturò al culmine di due nottate no stop a base di cocaina ed alcol dove Foffo e Prato consumarono più di due etti di cocaina. «Manuel all'epoca del delitto confessò il crimine che aveva commesso commentano Giammarco Conca e Itana Crialesi entrambi avvocati difensori dell'ormai unico imputato che siederà alla sbarra. Foffo continuano i legali è un malato psichiatrico, incompatibile con la detenzione in carcere, dove viene sedato quattro volte al giorno con gli psicofarmaci a dosi massicce. Deve scontare la pena in un luogo idoneo alla sua condizione fisica». Gli ermellini della prima sezione della Cassazione, emetteranno il verdetto in serata dopo una camera di consiglio dove verranno valutati tutti gli elementi emersi dalle indagini.

