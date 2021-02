Emilio Orlando

Una rapina davvero sui generis quella portata a termine nei confronti di una giovane donna incinta. Lei rientrava a casa sul monopattino e in una borsa trasportava 11mila euro. Ma, lungo via Prenestina (all'altezza del civico 944, tra Tor Sapienza e la rotatoria di via Longoni, la 22enne viene affiancata da un'auto con a bordo tre malviventi (uno indossava una divisa simile a quella dei carabinieri). La ragazza, originaria della Romania, viene aggredita dai rapinatori con spintoni e calci. Interrogata dagli agenti del Prenestino dopo aver dato l'allarme, è stata trasportata in ospedale.

Non si esclude che la gang di rapinatori, forse originari dell'Est europeo, aveva seguito la preda sul monopattino: sapevano che addosso alla ragazza c'era un'importante somma di denaro in contanti. Un giallo.

Gli investigatori dovranno chiarire anche la provenienza dei soldi. La banda dei finti appartenenti alle forze dell'ordine, a cui i veri detective stanno dando la caccia, ha messo a segno negli ultimi mesi diversi colpi, molti dei quali al Prenestino, a Torrespaccata, in una baracca a Lunghezza e nella casa di un anziano alla Balduina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 05:01

