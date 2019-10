Emilio Orlando

Una passeggiata spensierata in motocicletta che si è trasformata in tragedia. Un sorpasso azzardato su una curva dopo un rettilineo, finisce in un tamponamento mortale con una macchina che procedeva nella corsia opposta lungo via dell'Acqua Vergine tra la Prenestina e la Collatina. Per i due in sella al centauro, il trentenne Chiristian Milo e Vasilika Kerxhalli, di un anno più grande del conducente non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo, mentre la donna che era in sua compagnia, è deceduta poco dopo al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata, per le gravi fratture e lesioni interne riportate nell'impatto con la Mercedes.

I corpi dei due sono stati sbalzati a diversi metri di distanza dal punto dell' impatto, mentre il conducente della Mercedes è rimasto miracolosamente illeso. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla e di arrestare l' emorragia interna che si è rivelata fatale. Le due vittime fanno lievitare drammaticamente a 116 il numero dei morti per incidente stradale sulle strade della Capitale, che ha ormai ha raggiunto cifre allarmanti. Il guidatore del mezzo che li ha travolti, si è fermato a prestare i primi soccorsi ed ha dato l'allarme al 118 che in pochi minuti ha inviato un autoambulanza sul luogo della tragedia. La polizia locale ha sottoposto l' uomo ai test per verificare se aveva assunto alcol o droga prima di mettersi alla guida. L'esito della analisi arriverà sul tavolo del magistrato di turno nei prossimi giorni, ma sembra esclusa l' ipotesi che il guidatore fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Dai rilievi degli agenti è emerso che uno dei due mezzi, forse dopo aver sbandato a causa dell' alta velocità, ha colpito frontalmente l'altro. Quel tratto di strada è considerato dai residenti e dai pendolari che quotidianamente lo percorrono molto insidioso e pericoloso, perché teatro di altri incidenti nel corso degli anni.

