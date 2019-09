Emilio Orlando

Una notte trascorsa in discoteca, finisce in tragedia per due ventenni morti sul colpo, ieri mattina alle prime luci dell' alba. Le vittime viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo e su una moto Honda Cbr 600. Prima l'urto violento contro il guardrail, forse per un colpo di sonno o per una distrazione del conducente appena ventenne che trasportava in macchina altri quattro coetanei. Lo stridere delle lamiere contro il metallo, i vetri in frantumi e l'odore acre dei freni fumanti, hanno gettato nel panico il giovane alla guida.

I ragazzi, preoccupati scendono dalla macchina e si mettono in una posizione sicura rispetto alle macchine che sfrecciavano a velocità fortissima, ma Cristian Franciosi, originario di Palestrina, che era alla guida viene preso in pieno da una motocicletta che lo ha travolto mortalmente. Nello schianto è morto anche un ventisettenne polacco che era alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata. È la dinamica del drammatico incidente mortale avvenuto ieri mattina all'alba sul grande raccordo anulare all' chilometro 21 e 700 all'altezza dello svincolo di Settebagni in cui hanno perso la vita due ragazzi.

La polizia stradale, che ha effettuato i rilievi tecnici sulla scena dell'incidente non esclude che tra le cause che hanno fatto sbandare la macchina su cui si trovava la vittima possa esserci anche quella legata a qualche ostacolo che era presente sulla carreggiata e che il ventenne che era alla guida ha cercato di evitarlo. I detective della stradale hanno estrapolato le immagini delle telecamere di controllo del traffico sul Gra per chiarire le cause della tragedia. La circolazione automobilistica è ripresa poco prima delle 10. Fino a tarda serata gli inquirenti hanno cercato di mettersi in contatto con i parenti del ragazzo polacco che era in sella alla moto, per comunicare loro la tragedia che era avvenuta. Il grande raccordo anulare si attesta come una delle arterie stradali della Capitale più pericolosa per il numero di sinistri. Dall'inizio dell'anno i morti per incidente stradale per a Roma e provincia sono stati 102, di cui l'80% nel centro urbano. Il 50% delle vittime viaggiava a bordo di veicoli a due ruote.

riproduzione riservata ®

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA