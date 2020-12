Emilio Orlando

Una gamba saponificata di un uomo, anche questa con un tatuaggio. È l'ultima macabra scoperta venuta alla luce nel quarto trolley ritrovato ieri mattina nel campo dei cadaveri sotto il cavalcavia della superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Il luogo dove l'arto è stato ritrovato, vicino al carcere toscano di Sollicciano a Firenze, è lo stesso in cui, nei giorni scorsi, sono riaffiorate altre tre valigie contenenti parti di due corpi, di un uomo e una donna, identificati grazie ai tatuaggi e alle impronte digitali. Per i carabinieri, coordinati dal procuratore capo Giuseppe Creazzo, si tratta dei coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, entrambi svaniti nel nulla a novembre del 2015.

Il ritrovamento dei resti dei cadaveri ha fatto sprofondare di nuovo l'hinterland fiorentino nel terrore, come ai tempi del mostro di Firenze, attivo proprio a Scandicci, dove abitava la coppia di albanesi uccisi. L'uomo, secondo l'autopsia, sarebbe stato ammazzato con una coltellata alla gola, mentre sua moglie è stata pestata a sangue e poi strangolata. «Sono certa che non si tratta di un delitto per un debito di droga. Per ridurre due persone in quelle condizioni terribili ci dev'essere molto altro», ha detto in lacrime Dorina, figlia della coppia uccisa. Gli investigatori non escludono nemmeno la vendetta per uno sgarro nei confronti del figlio Taulent, tuttora latitante e legato al narcotraffico, punito secondo le sanguinose regole del Kanun, il codice della criminalità albanese che prescrive di regolare le faide torturando e uccidendo i familiari fino al terzo grado di parentela. E il messaggio potrebbe essere chiaro se si pensa che i corpi dei genitori sono stati trovati a pochi metri dal carcere dove il figlio era detenuto prima di essere mandato ai domiciliari, dai quali è fuggito nel 2016.

La figlia, residente a Castelfiorentino, è stata riascoltata per ore dai detective del Reparto Investigativo dell'Arma per ricostruire gli ultimi movimenti della coppia prima della misteriosa scomparsa. Il duplice omicidio è avvenuto in un luogo diverso da quello dove sono state abbandonate le quattro valigie, probabilmente in un appartamento o un casolare.

