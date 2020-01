Emilio Orlando

Una chat segreta, dove Luca Sacchi e la fidanzata Anastasiya Kylemnyk discutevano già con toni aspri venti giorni prima dell'omicidio. Motivo del litigio, secondo quanto è emerso dai riscontri testimoniali sarebbe stata la decisione della ragazza di prenotare una stanza in un hotel del Pigneto. Tutto contro la volontà della vittima che non voleva che quella camera venisse presa.

Proprio su questo ulteriore giallo, che si aggiunge ad altre circostanze ancora poco chiare, che gli investigatori hanno focalizzato la loro attenzione. Non si esclude che il 6 ottobre scorso, dentro l'albergo doveva avvenire un incontro a cui Sacchi non voleva partecipare e non vedeva di buon occhio il fatto che la fidanzata incontrasse gente poco raccomandabile. Tutte ipotesi che la procura valuterà nel filone d'indagine che riguarda lo spaccio di droga e non in quello relativo all' omicidio che si avvia verso la conclusione. Nel frattempo Valerio del Grosso, esecutore materiale dell' omicidio, insieme al complice Paolo Pirino, fa sapere attraverso i legali di fiducia Alessandro Marcucci e Valerio Spigarelli di non voler parlare riguardo all'accaduto e tantomeno di collaborare.

Una vicenda che riserverà ancora colpi di scena inaspettati anche alla luce del contesto malavitoso dove è maturata la feroce esecuzione quella sera maledetta del 23 ottobre davanti al Jhon Cabot Pub della Caffarella. Nei giorni scorsi sono stati consegnati agli avvocati Armida Decina e Paolo Salce, avvocati di parte civile della famiglia Sacchi i tabulati telefonici dei protagonisti dell' intera vicenda. Lo staff legale dei familiari di Luca, di cui fa Parte anche la criminologa Ilaria Magnanti, ha presenziato anche agli accertamenti irripetibili che il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri ha fatto sulla mazza da baseball utilizzata per aggredire prima Anastasiya e poi Luca, prima che tutto sfociasse nell' atroce delitto. Gli esami forensi al luminol hanno evidenziato alcuni frammenti di tessuto umano e di tracce ematiche il cui Dna verrà confrontato con tutti i protagonisti.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

