Emilio Orlando

Un supertestimone ascoltato dalla Polizia stradale, oltre a una serie di episodi violenti prima del tragico schianto, potrebbero riaprire un caso finora archiviato come incidente stradale. Tanti dubbi e poche certezze avvolgono infatti la ricostruzione dell'episodio che ha provocato il decesso (dopo due anni e mezzo in stato neurovegetativo) della 25enne Domitilla Gianni. Il testimone oculare è lo stesso che la sera del 18 agosto del 2018 chiamò la polizia per segnalare la macchina che era sbandata, finendo sul new jersey del Grande raccordo anulare: è stato sentito dagli investigatori del reparto Rips di Settebagni una settimana prima che il cuore di Domitilla ha smesso di battere. Quindi a distanza di parecchio tempo dall'impatto sull'asfalto.

Quando avvenne l'incidente, il 32enne residente a Ciampino fu l'unico (tra i tanti automobilisti in transito) a dare l'allarme e ad attivare la macchina dei soccorsi. Domitilla Gianni, ragazza di buona famiglia e ben inserita nel contesto sociale, frequentava il quartiere di San Basilio: aveva legami sentimentali con uno spacciatore, dopo che era uscita da una storia travagliata con un altro malavitoso. Proprio nel fortino dello spaccio delle case popolari, Domitilla era guardata con diffidenza e sospetto dai capi delle piazze di spaccio.

Qualche tempo prima del misterioso incidente, la 25enne aveva anche subito intimidazioni: un incendio alla sua macchina, oltre ad essere stata speronata da ignoti a piazza Urbania, proprio dentro al quadrilatero dello spaccio.

Semplici coincidenze oppure c'è dell'altro? E qual'è la verità sulla dinamica dell'incidente fatale? I familiari della ragazza preferiscono non rilasciare dichiarazioni, come anche l'avvocato che li assiste. Ma i connotati del giallo riprendono quota.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA