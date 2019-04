Emilio Orlando

Un macabro sequel che ricorda lo stupro del Circeo o una scena del film Arancia Meccanica. L'hanno fatta ubriacare e l'hanno pestata fino a farle perdere i sensi. Poi l'hanno violentata per ore, prima l'uno poi l'altro, riprendendo la scena con i telefonini. E alla fine l'hanno scaricata sotto casa lanciando l'ultimo affronto: «Vedi di stare zitta e non dire nulla di questa storia, tanto non ti crede nessuno».

Francesco Chiericozzi (consigliere comunale a Vallerano, militante di CasaPound) e Riccardo Licci (appartenente allo stesso gruppo politico) avevano già premeditato tutto. Tranello e violenza di gruppo. Con uno stratagemma hanno attirato una donna di 36 anni facendole credere che al circolo privato Old Mannes Tavern di Viterbo c'era una festa. Non c'era alcun evento danzane tra camerati nel locale del capoluogo laziale. I due avevano le chiavi e - quando hanno chiuso la porta dietro di loro e bloccato la serratura con diverse mandate - per la donna è iniziato un incubo che pensava non finisse più.

L'hanno fatta bere whisky ed altri superalcolici per farle perdere le inibizioni e stordirla. Quando lei ha tentato di ribellarsi e voleva scappare via, l'hanno tramortita con un violentissimo pugno e poi - una verificato che la vittima era oramai priva di sensi - ne hanno abusato a turno. Eppure la donna si fidava, perché quelli erano compagni di partito del suo ex fidanzato, con cui si era lasciata da poco. Addirittura Chiericozzi aveva postato su Instagram poco tempo prima del 12 aprile (giorno dello stupro) una locandina che raffigurava un soldato di colore che sottomette una donna bianca con una frase che recitava: Difendila, potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia.

La 36enne vittima della violenza si è liberata ed è fuggita solo a notte fonda: ovvero quando chiama la polizia e viene trasportata in ospedale. I medici del pronto soccorso, dopo aver ascoltato il raccapricciante racconto della donna, attivano subito il codice rosa, la procedura che permette di repertare tracce biologiche sul corpo delle vittime di violenza sessuale. Ieri mattina la Squadra mobile di Viterbo con gli agenti della Digos hanno ammanettato i due violentatori.

A Vallerano c'era già stato un precedente inquietante che vide già coinvolti alcuni esponenti CasaPound; infatti Jacopo Polidori, consigliere comunale insieme a Luca Santini, nello scorso febbraio vennero condannati a due anni e otto mesi ciascuno per aver picchiato un ragazzo all'uscita da una pizzeria di Vignanello, mentre i due esponenti gli urlavano contro: «Non prendere in giro CasaPound, fatti i caz.. tuoi».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA