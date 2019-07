Emilio Orlando

Un guardone o una rete di maniaci seriali dietro gli avvistamenti dei droni nel centro storico che volavano davanti le finestre di appartamenti dove vivono donne? Il giallo legato agli apparecchi radiocomandati a distanza, che dispongono anche di una telecamera ad altissima risoluzione, sta tenendo impegnati gli investigatori delle forze dell'ordine e gli uomini radar addetti al controllo del traffico aereo sulla Capitale. Ecco allora che in via Veneto, proprio ieri, è stato trovato un drone sul terrazzo di un condominio.

Per ben tre volte nelle ultime due settimane, i residenti dei quartieri Pinciano e Sallustiano, terrorizzati dai minielicotteri che spiavano nelle loro camere da letto, hanno temuto che qualcuno li stesse spiando a distanza. Come nel film horror del regista americano Jordan Rubin dal titolo The Drone, dove un serial killer aveva trasferito prima di morire il suo cervello dentro un drone, per perseguitare e terrorizzare una coppia di sposi, anche nella realtà de noantri gli avvistamenti stanno creando panico e paura. Proprio lunedì scorso, è entrato in vigore il regolamento europeo che disciplina l'utilizzo dei droni nei centri urbani e nelle aree rurali e che ribadisce l'obbligatorietà di conseguire un attestato per l'utilizzo anche quando è solo per hobby.

I modellini radiocomandati, sono stati visti volare al centro di Roma sempre di domenica, il che lascia supporre che chi li manovra conta sul fatto che nei giorni festivi c' è meno controllo. Negli ultimi mesi polizia, carabinieri e vigli urbani hanno denunciato centinaia di turisti e sequestrato altrettanti apparecchi radiocomandati che facevano alzare in volo sui monumenti storici, palazzi istituzionali e strade ad alto scorrimento di traffico, che sono considerate aree interdette al volo. Un episodio analogo a quelli accaduti nella nostra città si verificò negli Stati Uniti, sulle colline di Bellevue a Washington. La scena che venne anche ripresa in un video che fece il giro del web, ritraeva una donna che infastidita da un drone guardone, imbracciò una doppietta da caccia per scacciare l'apparecchio intruso.

