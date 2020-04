Emilio Orlando

Un fascicolo d'indagine, aperto per il momento ancora contro ignoti, riguardante le manifestazioni spontanee in occasione del 25 Aprile è stato trasmesso dalla polizia in Procura. I tre casi di assembramenti non autorizzati a cui hanno partecipato un centinaio di persone di sono verificati al Pigneto (il maggiore), all'Alessandrino e alla Garbatella.

La Digos sta visionando i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona per identità i partecipanti che hanno violato le norme anti Covid-19 e che hanno organizzato un'adunata non autorizzata. Dure le proteste sui social fra cui anche quella del leader della Lega Matteo Salvini che ha postato il video della manifestazione a Torpignattara ed ha commentato: «Per le strade di Roma, oggi. Senza polemica, solo una riflessione. Gli Italiani sono chiusi in casa, niente funerali, messe e matrimoni, niente bimbi nei parchi giochi, multe a chi corre o porta il cane lontano da casa. Ma con la bandiera rossa tutto è possibile. Boh...».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 05:01

