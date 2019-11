Emilio Orlando

Un commercialista, un sindacalista ed un carabiniere agli arresti domiciliari. Per aver indotto il componente del consiglio d'amministrazione di una clinica ad assumere un commercialista in cambio di notizie sullo stato di un'indagine della Procura. Con le accuse di induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, i carabinieri del nucleo investigativo di Via In Selci hanno arrestato il maresciallo Giuseppe Costantino, del nucleo ispettorato del lavoro, il dirigente sindacale del Sicel Andrea Paliani e il fiscalista Alessandro Tricarico.

Vittima della vicenda è Cristopher Faroni, consigliere di amministrazione e socio dell'Ini, indagato in un'indagine parallela del pubblico ministero Erminio Amelio per truffa sui contratti di solidarietà per i lavoratori. Dalle carte dell'inchiesta, spicca anche la figura del consigliere pentastellato della Regione Lazio Davide Barillari, componente della commissione sanità. Durante le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e da sostituto Luigia Spinelli, sono state intercettate dai detective diverse telefonate dove l'esponente del Movimento 5 Stelle parlava con il sindacalista Paliani, ex autista di Stefano Delle Chiaie, fondatore del movimento politico di estrema destra Avanguardia Nazionale ed accusato di concorso in strage nell'attentato di alla stazione di Bologna.

Secondo i detective Barillari, che non risulta indagato, utilizzava come «strumento di pressione» la richiesta di commissariamento del Gruppo Ini. Coinvolto nell' inchiesta anche Maurizio Boccacci storico appartenente ai movimenti politici estremi. In una telefonata annotata dai carabinieri il sindacalista Paliani parla con un interlocutore, tirando in ballo anche il nome di Fabrizio Piscitelli, ucciso al parco degli Acquedotti lo scorso 7 agosto: «L'altro consulente ci sono andato a parlare con Fabrizio Diabolik quindi ho alzato il tiro, capito?».

