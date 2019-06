Emilio Orlando

Un colpo degno del miglior film americano. Con tanto di trappola per bloccare le forze dell'ordine e percorsi di fuga studiati a tavolino come in Ocean's Eleven. Hanno incendiato due balle di fieno e due macchine in mezzo la strada per garantirsi la fuga e per bloccare le gazzelle dei carabinieri che stavano intervenendo.

Lo stesso sistema che utilizzavano i briganti a cavallo negli assalti alle diligenze ed ai treni nel vecchio West. Non è accaduto negli Stati Uniti e nemmeno nel deserto. È successo domenica notte, intorno alle due a Monterotondo Scalo all'altezza del chilometro trentadue di via Salaria, durante un tentativo di furto alla gioielleria Le Ore e l'Oro. Il commando di ladri, molto ben organizzato, composto da quattro o cinque persone con il viso coperto da passamontagna e armate con frullini, picconi e mazzette ha provato a forzare la saracinesca del gioielliere che affaccia sulla consolare. Prima di entrare in azione, i banditi hanno spinto due balle di paglia sulla Salaria direzione Rieti e due autovetture sul tratto di strada che porta a Roma. Poi le hanno incendiate con del liquido infiammabile per isolare la zona dove stavano rubando.

«Mai vista una cosa simile. Commenta un abitante che è stato svegliato dalle picconate e dall'odore acre e denso del fumo. Sembrava la scena di un film d' azione dove si compie la rapina del secolo».

I carabinieri della compagnia di Monterotondo, nonostante i blocchi stradali e le fiamme alte che impedivano il transito delle automobili, sono riusciti a passare sfidando il fuoco. Nel frattempo la gang di rapinatori è riuscita a fuggire e a far perdere le tracce per le campagne verso il Tevere. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state acquisite come sono stati sequestrati anche tutti gli arnesi da scasso. Potrebbe trattarsi della stessa banda di rom, spietati e senza scrupoli che da tempo assalta i bancomat nella zona sud est della Capitale.

