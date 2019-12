Emilio Orlando

Triste primato nazionale per lo spaccio di droga nel Lazio e nella Capitale. Seimila le persone denunciate per narcotraffico dal Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza e raddoppiati i numeri dei sequestri di cocaina rispetto al 2017. La drammatica fotografia - scattata dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri - mette in luce l'enorme business delle narcomafie concentratosi a Roma e nel Lazio.

Organizzazioni criminali dedite anche alla vendita di micidiali sostanze stupefacenti sintetiche, che vengono recapitate direttamente a casa dei tossicodipendenti. Solo nell'Urbe le forze di polizia hanno intercettato più di 120 mila dosi inviate dentro a pacchi e lettere postali.

La cocaina, secondo gli esperti, è ancora la droga più gettonata dai romani e quella più costosa.

Un chilo di polvere bianca può arrivare a essere pagato (all'ingrosso) dai 35 mila fino ai 40 mila euro al chilo. Anche il consumo di eroina ha assunto proporzioni allarmanti. Nel 2018 i detective antidroga ne hanno confiscati 90 chili solo nel Lazio. «Giusta l' attività investigativa antidroga ma è necessario rafforzare sempre di più anche quella di recupero e disintossicazione dalle dipendenze - sottolinea Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini - così come pure la liberalizzazione delle cure».

Negli ultimi giorni polizia e carabinieri hanno messo a segno importanti blitz antidroga in diversi quartieri. Martedì a Pomezia gli agenti del commissariato di hanno arrestato il 35enne Emanuele Lombardi trovato in possesso di un chilo di cocaina e di numerose armi. Mentre i carabinieri dei Parioli hanno ammanettato un cittadino nigeriano con uno zaino pieno di marjuana.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

