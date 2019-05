Emilio Orlando

Tre sfregi in sette giorni. Il desiderio irresistibile di marcare con un segno indelebile le mura storiche del Colosseo per voler lasciare un segno del passaggio assale qualcuno, fra gli oltre sette milioni e mezzo di visitatori spesso incuranti del reato penale di danneggiamento aggravato in cui incorrono.

L'Anfiteatro Flavio negli ultimi è preso d'assalto non solo dai turisti che vogliono visitare uno dei monumenti storici tra i più famosi al mondo, ma anche da chi si improvvisa vandalo ed incide lettere e scarabocchi sulle pareti degli anelli interni. Il primo maggio durante un tour guidato una turista bulgara di ventinove anni ha inciso la lettera T, iniziale del suo nome, con una tessera di plastica rigida ma è stata fermata dagli addetti alla vigilanza del parco archeologico del Colosseo, e denunciata dai carabinieri del comando di Piazza Venezia.

Vista la ricorrenza frequente di questo tipo di vandalizzazioni, che hanno subito una preoccupante escalation la Sovrintendenza ha deciso di incrementare i controlli e la sorveglianza. Il venticinque aprile i carabinieri avevano denunciato una cittadina israeliana di trentanove anni, dopo essere stata sorpresa dal personale di vigilanza interna del Parco archeologico del Colosseo, mentre incideva con una pietra le lettere EIAAP, acronimo dei nomi del marito e dei figli, su un pilastro interno del monumento. Lunedì scorso invece, una cittadina bulgara ancora minorenne incise la lettera M, iniziale del suo nome, su un muro portante del primo ordine del monumento. Precedentemente un turista ecuadoregno incise su un pilastro con una moneta da un euro le scritte Rachid 2017 e Diana, per lasciare un segno della sua visita al Colosseo dedicandola alla moglie ed alla figlia.

Anche in quell'occasione i carabinieri attenti anche alla salvaguardia dei patrimoni monumentali ed artistici della Capitale, inviarono un'informativa di reato alla procura per il reato di danneggiamento. Restaurare e cancellare gli sfregi costa alla Sovrintendenza cifre molto elevate e spesso la superficie marmorea rimane danneggiata in maniera indelebile ed irreversibile.

