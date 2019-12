Emilio Orlando

Tre nuovi commissariati di polizia ed un super polo per la sicurezza nella Capitale. In arrivo anche il distaccamento di pubblica sicurezza a Ladispoli ed un accorpamento di alcuni uffici. La questura di Roma, dichiara guerra alla criminalità, e lo fa utilizzando come arma anche il piano strategico di rafforzare gli uomini in campo. Sorvegliati speciali saranno, soprattutto i nuovi quartieri, sorti dopo le opere di urbanizzazione del secondo millennio, che hanno aumentato l'estensione territoriale della città e triplicato la popolazione residente.

Nella zona di Colleverde e Ponte di Nona, il questore Carmine Esposito ha annunciato l' apertura di un commissariato, che andrà a rinforzare un quadrante particolarmente critico dal punto di vista dei fenomeni criminali. Un altro ufficio di polizia sorgerà presto al Portuense vicino al quartiere popolare del Corviale, dove i furti, le rapine e lo sfruttamento della prostituzione insieme allo spaccio di droga sono particolarmente avvertiti dalla popolazione ed impattano con la percezione della sicurezza.

«Roma è una città molto estesa, dove ogni quartiere ha una criticità propria dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico - sottolinea a Leggo il questore Esposito - e tenendo conto di questi dati bisogna modulare l' azione di controllo del territorio a secondo del tipo di problematiche che si riscontrano. Con un' azione pensata anche in base agli elementi che emergono nei tavoli tematici con i municipi, riusciamo a mirare gli interventi e l' azione di contrasto al crimine».

Il modello di pattugliamento studiato dalla questura si è dimostrato fino ad ora vincente, anche per la repressione dei reati predatori ma cui incidenza è maggiore in alcune aree, dove sono state sventate rapine e furti ingenti. Anche a Ladispoli, sul Litorale a Nord della Capitale, aprirà presto i battenti un commissariato che stabilirà la linea di continuità per arginare la criminalità sempre più dilagante e stanziale nelle località di mare. Giro di vite anche nelle piazze di spaccio, che verranno setacciate H24 da agenti in borghese della narcotici e le unità cinofile setacceranno h24. Annunciata nel corso della conferenza stampa anche la creazione di una cittadella della sicurezza all'Eur.

