Emilio Orlando

Tirapugni, calci, sputi e bottigliate solo perché non sopportavano che quei ragazzi indossassero la maglietta del Cinema America. Ma le videocamere hanno filmato tutta l'azione violenta in un vicolo di Trastevere, a Roma. Sono in quattro, tutti appartenenti a gruppi di estrema destra, residenti a Roma nord ed hanno le comitive di ritrovo a piazza Cavour. Tanta rabbia e violenza inaudite scaricate contro coetanei dalle opposte idee politiche. Nel raid notturno è rimasto gravemente ferito il giovane David Habib. «Levati subito sta maglietta, te ne devi anda' da qua». Questa frase, pronunciata da uno del gruppo, è stato l'innesco del parapiglia in piazza San Cosimato. Durante le perquisizioni nelle abitazioni dei presunti responsabili del pestaggio, gli investigatori avrebbero trovato capi d'abbigliamento (magliette, felpe, e scarpe), di colore e di modelli compatibili con quelli che indossavano durante il blitz ed indicati dalle vittime durante la denuncia.

«I ragazzi del Cinema America ringraziano Yasir Abdilhakim, Valerio Colantoni, Stefano Riobbo, David Habib per non aver avuto paura, ma aver deciso di denunciare gli aggressori collaborando con le forze dell'ordine. E ringraziamo pure chi ha identificato così bene e presto gli aggressori - ha detto Valerio Carocci, presidente del Piccolo America -. Questi giovani sono dei veri eroi, dovremmo tutti essergli grati».

Nel 2017 gli attivisti del cinema America erano stati bersaglio di un episodio analogo, all'Esquilino. Alcuni di loro vennero affrontati da un gruppo di neofascisti che li costrinsero prima a togliersi la maglietta con i colori sociali dalla tonalità bordeaux e poi li picchiarono in maniera brutale.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA