Emilio Orlando Timbravano il cartellino della presenza ed andavano a lavorare

Timbravano il cartellino della presenza ed andavano a lavorare altrove oppure a fare tranquillamente la spesa. A turno, ognuno passava il badge per la convalida della presenza anche per gli assenteisti. così invece di manutenere il verde pubblico se ne andavano tutti a spasso per la città. Non solo. Per i lavori privati che svolgevano durante l'orario di servizio al dipartimento giardini del Campidoglio, i dipendenti infedeli utilizzavano perfino i mezzi del Comune. E' l'ennesimo scandalo nella pubblica amministrazione, venuto alla luce questa volta dopo la denuncia della presidente del VII municipio Monica Lozzi. La minisindaca del tuscolano aveva notato più volte alcune anomalie negli uffici distaccati a piazza di Cinecittà del servizio giardini.

I sospetti della Lozzi hanno trovato conferma durante le indagini della polizia locale di Roma capitale, che hanno aggiunto ulteriori ipotesi di reato contestate ai nove furbetti del cartellino che sono stati sospesi dal servizio per un anno. Il pm Mario Palazzi aveva richiesto al giudice per le indagini preliminari l'arresto per tre dei nove dipendenti infedeli, ma il magistrato Claudio Carini ha disposto la sola misura cautelare dell'interdizione dai pubblici uffici per gli impiegati operai del Dipartimento Tutela Ambientale dell'amministrazione comunale. «Che qualcosa di sospetto ci fosse nei comportamenti di questi giardinieri era piuttosto evidente, tanto che, a seguito di segnalazioni, a marzo del 2018 assieme al vicepresidente Giuseppe Commisso ho sporto denuncia ha dichiarato a Leggo la presidente Lozzi che ha fatto scattare le indagini durate più di un anno. Qualora la sentenza fosse di colpevolezza, verranno licenziati in tronco». Tutti sono indagati per i reati di truffa, peculato e false attestazioni. Gli agenti li hanno pedinati e filmati per mesi durante le loro scorribande in giro per la città durante l'orario di lavoro. Al supermercato a fare la spesa, nei giardini di ville private con gli attrezzi e i camioncini del dipartimento invece di ripulire le aiuole comunali.

«In quegli uffici regnava uno stato di totale anarchia. È stato accertato - scrive il giudice per le indagini preliminari Claudio Carini che alcuni dipendenti utilizzano con assoluta disinvoltura i mezzi di servizio per soddisfare esigenze esclusivamente personali».

