Emilio Orlando

«Tanto lo sanno che il 64 è mio». Con spavalderia ed arroganza degna del più temuto boss criminale il trentanovenne, Vincenzo Nastasi conosciuto anche con il soprannome del principe di via dell'Archeologia gestiva una delle piazze di spaccio più grandi d'Italia. Ieri mattina all'alba, i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, con la tenenza di Tor Bella Monaca, hanno messo a segno una imponente operazione antidroga che ha smantellato una capillare organizzazione criminale strutturata in maniera piramidale composta da venti persone. Oltre duecento mila euro il guadagno mensile della banda di narcotrafficanti che operava al civico 64 della via dello spaccio. Tra le persone finite in manette, anche tre donne che gestivano gli affari criminali dei mariti quando questi erano detenuti in carcere. Migliaia le dosi di cocaina che ogni giorno venivano vendute ai tossicodipendenti, in cerca di sballo. Il gruppo aveva colonizzato, come si legge nell'ordinanza, un intero palazzo composto da 38 appartamenti tutti in mano ai narcotrafficanti che costringevano i residenti a chiudersi in casa quando iniziavano i turni dello spaccio. Le vedette e le rette, insieme ai pusher di strada venivano assunti nelle fila della banda e venivano stipendiati con cifra cospicue che andavano dai 100 fino ai duecento euro a turno di lavoro. Il capo piazza, nonostante fosse degli arresti domiciliari con divieto assoluto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitavano, organizzò una festa sfarzosa a cui hanno partecipato tutti i pregiudicati del quartiere e dove cantò anche un famoso cantante neomelodico. Le foto della festa vennero poi pubblicate su Facebook. Nella rete dei carabinieri sono finiti anche Maria Grazia Moccia, moglie del principe, Vincenzo Lucarelli, Simona Carbone, Giovanni Alfonsi, Eleonora Angioli, Roberto e Marco Di Bello, Mauro Marcellusi, Daniele Santoriello, Alessandro Baschetti, Alex Fonti, Mirko Nestel, Savino Tondo, Giovanni Licheri, Davide Ben Maatoug, Vincenzo Primerano, Marco Speziale,Francesco Fiorenza, Orazio Redi, Samuel ed Andrea Leoniello, Alex Baccianella e Fabrizio Martinelli.

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

